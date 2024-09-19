В Петербурге наградили выдающихся дзюдоисток России

Церемония награждения выдающихся дзюдоисток России и победительниц женских профессиональных соревнований "Российский тур дзюдо" прошла в Таврическом дворце в рамках IV Евразийского женского форума, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году отмечается спортивный юбилей - женскому дзюдо в России исполняется 40 лет. За это время появилось не одно поколение профессиональных спортсменок, сформировались свои традиции, принципы, а самое главное, что собралось дружное и большое сообщество, которое искренне любит и продвигает этот прекрасный вид спорта. "Дзюдо" переводится с японского языка как "гибкий путь", и неслучайно именно женщины, которые по своей природе сочетают твердость характера с гибкостью ума, достигают больших успехов в этом виде спорта", - сказала во время церемонии заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

На сцене Таврического дворца вручили статуэтки богини Ники заслуженным спортсменкам, среди них серебряная медалист Олимпийских игр Любовь Брулетова, бронзовый призер Олимпийских игр Теа Донгузашвили, бронзовый призер Олимпийских игр Мадина Таймазова, бронзовый призер чемпионата мира Виктория Казунина, бронзовый призер чемпионата мира Александра Бабинцева, чемпионка Европы Ольга Вяткина (Сонина), двукратная чемпионка Европы Дарья Курбонмамадова (Межецкая), чемпионка Европы Ирина Майбах (Долгова).

"Наши девушки - это члены сборных команд сегодня и те, которые были в сборной команде до сегодняшнего дня, это медалисты чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, уверен, что они придадут дополнительную красоту форуму. Дзюдо - это больше чем спорт, это способ находить взаимодействие с партнером, с соперником, умение из соперника делать партнера. Эти качества очень важны в мире, и мы верим, что дзюдо сможет помочь обучить молодое поколение этим качествам", - сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Кроме этого, состоялось награждение победительниц соревнований "Российский тур дзюдо", которые прошли в августе в Петербурге. Это новый проект Федерации дзюдо России среди юниорок до 23 лет. Награды получили семь спортсменок в разной весовой категории - Марина Воробьева из Рязанской области, Лилия Нугаева из Саратовской области, Ксения Галицкая из Краснодарского края, Кристина Лепешкова из Самарской области, Алина Кугаева из Москвы, Кристина Коновалова из Рязанской области и Мария Иванова из Самарской области.

Спортивная встреча на форуме

Перед церемонией награждения впервые в истории Евразийского женского форума состоялась спортивная встреча "Женское дзюдо: путь побед длиною в 40 лет", посвященная становлению и развитию женского дзюдо.

"На Кавказе спорт для женщины - редкое дело, не так много условий для женского спорта, но так как дзюдо является очень благородным, красивым видом спорта, его на Кавказе уважают. После моего примера популярность дзюдо в нашей республике очень выросла. Хочу отметить, что мы сегодня все такие красивые, и это будут видеть девочки, их мамы - это оказывает большое влияние на их выбор, потому что когда нам предлагали пойти на секцию дзюдо, то все думали, что девочки там становятся мужеподобными, но сегодня мы своим примером можем показать обратное", - рассказала во время встречи бронзовый призер Олимпийских игр Мадина Таймазова.

В ходе дискуссии участницы затронули несколько важных тем, среди которых - воспитание подрастающих спортсменов. По словам чемпионки Европы Ольги Вяткиной (Сониной), у современных детей изменилась двигательная активность, многие из них имеют проблемы с координацией, поэтому стоит пересмотреть критерии приемов на секции и начать приучать к дзюдо не с пяти, а с трех лет.

"Сейчас проводятся семинары по дошкольному дзюдо, я сама прошла это. Там помогают тренерскому составу обратить внимание на особенности этого возраста, и хотелось бы, чтобы в дальнейшем тренерский состав проходил эти курсы, потому что не все понимают как правильно с малышами работать. Наша задача заинтересовать, развить у детей желание заниматься спортом, оздоровить их. Хочется, чтобы их это увлекало, а для этого нужны квалифицированные люди", - сказала она.

Как отметила во время беседы председатель попечительского совета "Федерации дзюдо" Челябинской области Ирина Текслер, сегодня особенно важно уделить внимание медийности и объединению представительниц дзюдо, чтобы они своим примером еще больше развивали и популяризировали данный вид спорта, а также имели возможность материальной поддержки.

"В этом году, несмотря на то, что соревнований было меньше, женщины принесли на четыре медали больше в копилку Челябинской области, чем мужчины. Женщины становятся сильнее, становятся лидерами, уделяют серьезное внимание своему спорту, посвящают ему всю свою жизнь, но при этом являются прекрасными дочерьми, матерями, заботящимися о своих семьях женщинами", - сказала она.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Основная тема ЕЖФ: "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Организаторы форума - Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ.