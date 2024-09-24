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Серебряная медалистка Олимпиады Ефимова пострадала от нападения бездомной собаки

Российская пловчиха Юлия Ефимова пострадала от нападения бездомной собаки.

Пловчиха Ефимова пострадала от нападения бездомной собаки
© globallookpress.com

Об этом спортсменка рассказала «Матч ТВ».

«В начале сезона произошел неприятный инцидент. Меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц», — сказала Ефимова.

Ефимова является двукратной серебряной медалисткой Олимпиады. Также на ее счету одна бронзовая медаль.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа.

Летние виды спорта
Юлия Ефимова