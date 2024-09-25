Украинский тяжелоатлет дисквалифицирован на шесть лет

Трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

Срок отстранения 34‑летнего спортсмена отсчитывается с 4 июня 2021 года.

Чумак дисквалифицирован за «отказ или неспособность без веских оснований пройти процедуру взятия пробы после уведомления или иное уклонение от взятия пробы», а также за «фальсификацию или попытку фальсификации любой части допинг‑контроля». Сообщалось, что в мае 2021 года тяжелоатлет уклонился от прохождения допинг‑теста, а также попытался подкупить допинг‑офицер.

Чумак — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.