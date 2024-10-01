Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну.
«Объединение спортивных федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций. Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», – рассказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
«Объединение федераций по водным видам спорта будет полезным с точки зрения объединения ресурсов и улучшения управляемости. В мире все водные виды спорта объединяет международная федерация World aquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость», – отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Речь идет о ВФП, Федерации водного поло России, Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду.
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Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну
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