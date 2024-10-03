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Чемпионка Олимпиады-2016 Татарева вошла в состав президиума Федерации гимнастики России

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2016 года Анастасия Татарева вошла в состав президиума Федерации гимнастики России. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Татарева вошла в состав президиума Федерации гимнастики России
© ТАСС

Федерация гимнастики России была создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Общероссийские федерации по олимпийским гимнастическим видам спорта (художественной и спортивной гимнастике, а также прыжкам на батуте) ранее выдвинули по шесть кандидатов в президиум новой федерации, федерации по неолимпийским видам спорта (спортивные аэробика и акробатика) - по три. Членом президиума также является избранный 1 октября президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

От художественной гимнастики в президиум новой федерации вошли Татарева, Ольга Капранова (вице-президент), Яна Луконина, Виктория Аникина, Раиса Терехина и Дмитрий Головин, от спортивной гимнастики - Василий Титов (первый вице-президент), Никита Нагорный (вице-президент), Андрей Родионенко, Дмитрий Андреев, Александр Клочков и Антон Крапивин, от прыжков на батуте - Николай Макаров (вице-президент), Владислав Скакун, Ирина Караваева, Анатолий Коварский, Алексей Рыжков и Елена Федоренчик.

Спортивную аэробику в президиуме Федерации гимнастики России представляют Владислав Оскнер (вице-президент), Светлана Перевалова и Светлана Лукина, спортивную акробатику - Ирина Никитина (вице-президент), Теймураз Гургенидзе и Дмитрий Винников.

Татаревой 27 лет, она стала олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях вместе с Анастасией Близнюк, Верой Бирюковой, Анастасией Максимовой и Марией Толкачевой. В активе Татаревой есть также серебро Олимпиады в Токио, шесть золотых медалей чемпионатов мира.

Летние виды спорта
Дмитрий Винников
Андрей Родионенко
Анастасия Близнюк
Светлана Перевалова
Анастасия Татарева
Елена Федоренчик
Никита Нагорный
Светлана Лукина
Ольга Капранова
Ирина Караваева
Алексей Рыжков
Ирина Никитина
Александр Клочков
Николай Макаров
Дмитрий Головин
Дмитрий Андреев
Василий Титов
Анастасия Максимова
Вера Бирюкова
Олег Белозеров