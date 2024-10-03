Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2016 года Анастасия Татарева вошла в состав президиума Федерации гимнастики России. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Федерация гимнастики России была создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Общероссийские федерации по олимпийским гимнастическим видам спорта (художественной и спортивной гимнастике, а также прыжкам на батуте) ранее выдвинули по шесть кандидатов в президиум новой федерации, федерации по неолимпийским видам спорта (спортивные аэробика и акробатика) - по три. Членом президиума также является избранный 1 октября президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

От художественной гимнастики в президиум новой федерации вошли Татарева, Ольга Капранова (вице-президент), Яна Луконина, Виктория Аникина, Раиса Терехина и Дмитрий Головин, от спортивной гимнастики - Василий Титов (первый вице-президент), Никита Нагорный (вице-президент), Андрей Родионенко, Дмитрий Андреев, Александр Клочков и Антон Крапивин, от прыжков на батуте - Николай Макаров (вице-президент), Владислав Скакун, Ирина Караваева, Анатолий Коварский, Алексей Рыжков и Елена Федоренчик.

Спортивную аэробику в президиуме Федерации гимнастики России представляют Владислав Оскнер (вице-президент), Светлана Перевалова и Светлана Лукина, спортивную акробатику - Ирина Никитина (вице-президент), Теймураз Гургенидзе и Дмитрий Винников.

Татаревой 27 лет, она стала олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях вместе с Анастасией Близнюк, Верой Бирюковой, Анастасией Максимовой и Марией Толкачевой. В активе Татаревой есть также серебро Олимпиады в Токио, шесть золотых медалей чемпионатов мира.