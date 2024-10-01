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Валентина Родионенко: Никита Нагорный завершил карьеру, он избран вице‑президентом ФГР

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный завершил спортивную карьеру. Он избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).

Родионенко: Никита Нагорный завершил карьеру, он избран вице‑президентом ФГР
© Чемпионат.com

«На первых порах будем, конечно, помогать Никите. Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный. Да, с выступлениями закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.

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