Российскому каноисту вернули золото чемпионата мира после апелляции

Международная федерация каноэ (ICF) вернула российскому спортсмену Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира‑2024 на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ‑одиночек, сообщила «Матч ТВ» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

© Федерация гребли на байдарках и каноэ России

— Сегодня вернули золотую медаль Захару Петрову. Совет директоров ICF прислал письмо сегодня утром. Мы изначально подавали апелляцию, ещё на чемпионате мира мы это проговорили. В итоге мы её подали, а они уже рассмотрели. Совет директоров действовал на основании своих правил. Мы все пытались найти пути решения, в итоге мы их нашли. Решение по золотой медали Захара принималось анонимно, — сказала Исхакова.

В сентябре она рассказала «Матч ТВ», что ВФГБК подала апелляцию на результат Петрова в ICF.

На чемпионате мира в Самарканде в августе Петров принял участие в финальном заезде на 500 метров. Нос каноэ россиянина первым пересек финишную линию, но лодка перевернулась, и спортсмен выпал из нее. В официальном протоколе было указано, что Петров не финишировал. Российская сторона подала протест, примерно через два часа после финала результаты были пересмотрены, Петрова вернули на первое место. Однако через некоторое время в протоколе снова указали, что Петров не финишировал. Был подан еще один протест, но его не удовлетворили.