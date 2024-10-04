Винер заявила, что не может не заниматься тренерской работой

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер видит себя исключительно в роли тренера и не может заниматься работой, не связанной с наставничеством. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

5 октября будет отмечаться День учителя.

"Я самый настоящий учитель. Сейчас пишут, что Винер отказалась от президентства, но это не моя стезя, моя стезя - это не бумаги, а быть линейным тренером. Вне зала у меня начинается токсикоз, но когда я там, то меня отпускает - я сразу начинаю работать, ставить программы, искать музыку. А когда выхожу из зала, то опять на четырех ногах", - сказала Винер, отметив, что ее первым учителем была бабушка.

"В 4 года она ставила меня на стульчик и я читала всю "Песнь о вещем Олеге", это было серьезное психологическое испытание. И я его пронесла через всю жизнь", - добавила она.

Во вторник Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Это произошло после отчетно-выборной конференции Федерации гимнастики России, президентом которой избрали главу РЖД Олега Белозерова. Винер являлась президентом ВФХГ с 2008 года, национальную сборную она возглавляет с 2001 года.