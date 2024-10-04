России вернули отобранное золото чемпионата мира. Невероятная история

Судьи оставили каноиста Захара Петрова без победы за то, что он перевернулся на финише. Но в итоге всё-таки передумали.

© Чемпионат.com

История с лишением россиянина Захара Петрова золота чемпионата мира – 2024 в Самарканде в мужском каноэ-одиночке на дистанции 500 м всё-таки завершилась победой. Петров, который в финальном заезде в конце августа пересёк линию финиша вниз головой, стал чемпионом мира! Международная федерация гребли на байдарках и каноэ официально известила об этом российских коллег.

25 августа финальный заезд каноэ-одиночек в Самарканде стал самым неоднозначным на ЧМ-2024. Россиянин Захар Петров на самом финише перевернулся и пересёк черту под водой. Тем не менее его сначала оставили на первом месте. Но затем началась настоящая свистопляска. После протеста со стороны других команд Петрова дисквалифицировали, а чемпионом был объявлен занявший второе место уроженец Украины Сергей Тарновский, выступающий за Молдавию.

Российская делегация подала протест, который спустя довольно короткое время был удовлетворён. Но ещё через некоторое время Петрова всё же переместили на последнее место в финале. Казалось бы, история закрыта и Захару остаётся только забыть сезон, в котором он смог пробиться на Олимпиаду, но в Париже обидно дважды стал четвёртым, а на чемпионате мира к этим неудачам добавилось и лишение золота.

Однако 11 сентября наша федерация подала апелляцию на это решение. Спустя три недели был вынесен окончательный вердикт: Захар Петров – чемпион мира! Апелляция российской стороны полностью удовлетворена. Скан письма на имя генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елены Исхаковой опубликовал в своём телеграм-канале Дмитрий Губерниев.

«Я подтверждаю, что Совет директоров ICF на своём заседании 2 октября рассмотрел апелляцию и принял решение её удовлетворить. Результаты в официальных протоколах будут изменены, золотая медаль будет отправлена Захару Петрову», — отметил в письме генеральный секретарь ICF Ричард Петит.

Это просто удивительная история в современном мире, когда российских спортсменов в подавляющем большинстве лишают не только наград, но и права на выступление на соревнованиях. И это великолепная работа Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, которая не бросила спортсмена, не махнула рукой, а боролась до конца и победила.