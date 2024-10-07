Российская триатлонистка утонула во время турнира в Барселоне

Российская триатлонистка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований Ironman в испанской Барселоне. Ее тело было обнаружено вскоре после начала заплыва, пишет Mundo Deportivo.

Врачи попытались реанимировать 41-летнюю женщину, но им это не удалось. Триатлонистка скончалась в машине скорой помощи по дороге в госпиталь.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и продолжим оказывать им поддержку в это трудное время», — пояснили организаторы турнира.

Сестра спортсменки подтвердила ее гибель на соревнованиях Ironman в Барселоне. Полиция ведет расследование причин и обстоятельств ЧП.

Спортсмен утонул во время соревнований по триатлону в Самаре

Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерыва: заплыв на 3,86 км в Средиземном море, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км.