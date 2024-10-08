Стали известны подробности смерти триатлонистки Смирновой в Испании

Российская триатлонистка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова, погибшая во время соревнований Ironman в Барселоне, умерла в карете скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов турнира.

© Соцсети

Смирнова подала сигнал помощи во время заплыва. Команда спасателей на воде оперативно отреагировала и доставила ее в медицинский пункт. Бригада медиков оказала ей первую помощь, но, несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по пути в медучреждение.

— Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и будем продолжать оказывать им поддержку в это очень трудное время. Мы благодарим команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно оказали медицинскую помощь, — цитирует сообщение организаторов турнира РИА Новости.

Федерация триатлона России сделала заявление в связи с гибелью спортсменки на Ironman

Трагедия произошла 6 октября во время заплыва. Смирнова начала тонуть и кричать о помощи. Девушку сразу же вытащили на берег и доставили в ближайшую клинику. В данный момент тело Смирновой находится в Испании, где уже начали расследование случившегося. При этом ее родственники хотят похоронить спортсменку в ближайшее время.