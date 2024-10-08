Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова

Двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Спортсменка выиграла золотые медали чемпионатов Европы по академической гребле 1954 и 1955 годов в четверке распашной с рулевым. Также она пять раз побеждала на чемпионатах СССР.

Морозова была участницей Великой Отечественной войны. В 1944 году она была эвакуирована в Заполярье, где в 14 лет работала наравне со взрослыми. За свой труд она получила две медали - "За оборону Заполярья" и "За победу над Германией".