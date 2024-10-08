Член команды по американскому футболу «Московские Патриоты» погиб в аварии

Член команды по американскому футболу «Патриоты» Барков погиб в аварии
Член команды по американскому футболу «Патриоты» Николай Барков погиб в автокатастрофе, сообщает пресс‑служба клуба.
Баркову было 39 лет.
— В автомобильной аварии погиб наш хороший друг и член команды Николай Барков. Коленька был не просто членом команды, но её душой. От его объятий никто не мог просто так уйти! Человек с большим сердцем и наш хороший друг, — говорится в сообщении.
«Патриоты» — 15‑кратные победители чемпионата России по американскому футболу.