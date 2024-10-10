Российский пловец-чемпион объяснил отказ от нейтрального статуса

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в своем Telegram-канале объяснил отказ от нейтрального статуса.

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Спортсмен заявил, что у него нет желания получать нейтральный статус, так как он хочет выступать под флагом России.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) Ника Годун и Андрей Минаков.

4 сентября 2023 года стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена.