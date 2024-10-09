Российский рекордсмен мира отказался соревноваться в нейтральном статусе

Рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине Климент Колесников заявил, что не будет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, передает РИА Новости.

«На данный момент и с текущими условиями я не готов получать нейтральный статус», — сказал Колесников.

9 октября российские пловцы Андрей Минаков и Ника Годун получили от World Aquatics статус индивидуальных нейтральных атлетов для участия в чемпионате мира, которы состоится в октябре в Будапеште.

Колесников является двукратным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио, пятикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы и 11-кратным чемпионом Европы на короткой воде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.