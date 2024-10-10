Новая Зеландия пересмотрит правила допуска трансгендеров к соревнованиям

Министр спорта и отдыха Новой Зеландии Крис Бишоп поручил профильному спортивному органу (Sport NZ) пересмотреть политику в отношении трансгендеров.

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По словам Бишопа, нынешние принципы не отвечают ожиданиям, связанным со справедливостью и безопасностью спорта.

Как уточняет издание The New Zealand Herald, заявление министра последовало за открытым письмом, которое подписали более 50 человек, в том числе олимпийские чемпионы Барбара Кендалл, Джозеф Салливан и другие известные спортсмены страны. Группа утверждает, что Sport NZ игнорирует права женщин, позволяя биологическим мужчинам соревноваться с ними.

В письме отмечается, что сейчас таким спортсменам для участия достаточно лишь «идентифицировать себя в качестве женщин», даже не совершая трансгендерный переход, что игнорирует физиологические различия полов.

Изменения в правилах допуска ожидаются в ближайшие месяцы.

В 2021 году Новая Зеландия стала первой страной, за которую на Олимпийских играх выступал трансгендерный спортсмен – тяжелоатлетка Лорел Хаббард.