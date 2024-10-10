Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться в Россию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина, уже более 20 лет живущая в США, заявила, что Москва лучше Нью-Йорка. Как сообщает ТАСС, спортсменка призналась, что хотела бы вернуться жить в Россию.

По словам Пахалиной, когда дочь у нее спрашивает, чем отличается российская столица от американского города, она отмечает чистоту и ухоженность московских улиц. Чемпионка не исключает, что сейчас там стало еще лучше.

«Естественно, везде есть свои плюсы и минусы, но по первым впечатлениям могу сказать, что Москва — красавица. Она мне такой всегда виделась, она мне даже во снах снится», — сказала Пахалина.

Напомним, что 47-летняя спортсменка выиграло золото Олимпийских игр в Сиднее в 200 году. Кроме того, у нее три олимпийских «серебра», одна «бронза», а также три золотые медали чемпионатов мира. Накануне ее включили в Международный зал славы плавания в США, в который также вошел олимпийский чемпион по водному поло из СССР Владимир Акимов.