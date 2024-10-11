Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на матчевую встречу с Ираном

Определились все участники матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и Ирана, которая состоится 23 ноября в Москве в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL-7). Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России.

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Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг заменит чемпиона России Анзора Закуева. Его соперником станет победитель юниорских первенств мира и Азии этого года Али Резаи.

Вольная борьба. PWL-7.

23 ноября, Москва.

Матчевая встреча Россия — Иран.

До 57 кг. Лев Павлов — Милад Вализаде

До 61 кг. Заур Угуев — Эбрахим Хари

До 65 кг. Шамиль Мамедов — Рахман Амузадхалили

До 70 кг. Иналбек Шериев — Амир Яздани

До 74 кг. Заурбек Сидаков — Али Резаи

До 79 кг. Магомед Магомаев — Мохаммад Ноходиларими

До 86 кг. Ибрагим Кадиев — Камран Гасемпур

До 92 кг. Асхаб Саадулаев — Амирхоссейн Фируз

До 97 кг. Алихан Жабраилов — Моджтаба Голейдж

До 125 кг. Шамиль Мусаев — Амир Хоссейн Заре.