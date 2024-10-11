Российский каноист-чемпион рассказал о предложениях переехать в другую страну

Серебряный призер Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира в гребле на каноэ Иван Штыль высказался о возможном переезде в другую страну. Его цитирует «Матч ТВ».

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По его словам, такие предложения поступали и поступают.

«Но я себя позиционирую не только как личность, но и как общество, те люди, которые меня окружают. Я не могу взять и выдернуть себя из этого общества и посадить в другое», — заявил Штыль.

Спортсмен добавил, что проступающие предложения хорошие.

«Есть простое слово "нет". Объяснять, вступать в полемику и диалог — значит, ты уже начинаешь торговаться», — заявил каноист.

Помимо серебра Игр-2012 и 17 побед на чемпионатах мира в активе Штыля девять побед на первенствах Европы. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил его до участия в летних Играх-2024 в Париже.