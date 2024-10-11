Российская дзюдоистка выиграла турнир Большого шлема в Абу-Даби

Россиянка Сабина Гилязова стала победительницей турнира Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Соревнования проходят в Абу-Даби.

В финальной схватке Гилязова выиграла у представительницы Сербии Андреа Стоядиновой. Бронзовыми призерами стали Абиба Абужакынова из Казахстана и француженка Мелани Клеман-Легуа, победившая россиянку Марину Воробьеву.

Гилязовой 30 лет. Она дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы (2021, 2023). В нынешнем году спортсменка выиграла турнир Большого шлема в Ташкенте.

Соревнования в Абу-Даби завершатся 13 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.