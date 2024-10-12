Лаврентьев и Карапетян завоевали бронзу турнира Большого шлема по дзюдо в ОАЭ

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Абу-Даби.

© пресс-служба ЦСКА

В схватке за бронзовую медаль соревнований Лаврентьев выиграл у соотечественника Карена Галстяна. Также бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг завоевал японец Тацуки Исихара. В весовой категории до 81 кг бронзовую медаль завоевал россиянин Давид Карапетян, победивший румына Адриана Шулкэ. Также бронзу в данной весовой категории завоевал Димитри Гочилаидзе из Грузии.

Ранее на турнире в Абу-Даби россияне Сабина Гилязова (весовая категория до 48 кг), Изнаур Сааев (до 60 кг) и Мурад Чопанов (до 66 кг) завоевали золотые медали. Серебряным призером в весовой категории до 57 кг стала Ирина Зуева.

Соревнования в Абу-Даби завершатся 13 октября. Российские спортсмены выступают под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).