Кенийская бегунья Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич стала победительницей Чикагского марафона и установила новый мировой рекорд. Спортсменка пробежала дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Эфиопии Тигист Ассефе (2 часа 11 минут 52 секунды), она установила его на Берлинском марафоне в 2023 году.

Второе место на Чикагском марафоне заняла эфиопка Сутуме Кебеде (отставание - 7 минут 36 секунд), третьей финишировала кенийка Ирин Чептаи (+7.56).

Чепнгетич 30 лет, она является чемпионкой мира 2019 года в марафоне. Ранее она побеждала на марафоне в Чикаго в 2022 году.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года, он входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Дистанция забега составляет 42 195 метров.