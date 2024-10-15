Российская пловчиха получила нейтральный статус
Российская пловчиха Анна Егорова получила статус нейтрального спортсмена. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics).
"Сейчас, когда есть нейтральный статус, рассматриваю вариант с выступлением на чемпионат мира в Будапеште, результат квалификационный у меня есть", - заявила спортсменка.
Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года.
В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште российская пловчиха на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем Егорова также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль.
В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря 2024 года.