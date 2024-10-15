Российская пловчиха получила нейтральный статус

Российская пловчиха Анна Егорова получила статус нейтрального спортсмена. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics).

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"Сейчас, когда есть нейтральный статус, рассматриваю вариант с выступлением на чемпионат мира в Будапеште, результат квалификационный у меня есть", - заявила спортсменка.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште российская пловчиха на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем Егорова также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль.

В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря 2024 года.