Российской чемпионке по гимнастке сделали экстренную операцию

Серебряная призерка летних Олимпийских игр - 1996 по художественной гимнастке Яна Батыршина рассказала, что перенесла экстренную операцию на колене из-за инфекционного воспаления. Ее слова приводит Sport24.

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"Каким-то образом осложнения пошли в колено: оно стало распухать. Все сначала думали, может быть я стукнулась, упала, но ничего такого не было. Колено распухло до невероятных размеров, было горячее. В первый день не могла ни согнуть, ни разогнуть колено, на второй уже не смогла ходить, а на третий уже выла от боли", — поделилась она.

Батыршина отметила, что провела в больнице десять дней и встретила в палате свой юбилей - 7 октября спортсменке исполнилось 45 лет.

Гимнастка за свою спортивную карьеру завоевала 180 медалей, из них серебряную награду олимпийских игр, пять золотых медалей чемпионата мира, а также более 40 кубков. После завершения профессиональной спортивной карьеры начала работать в 2000 году телеведущей. В том числе, в 2021 году стала ведущей на телеканале "Матч ТВ".

C 2004 года замужем за продюсером Тимуром Вайнштейном. У бывшей гимнастки трое детей: дочери Мариам и Айлу и сын Леонид.