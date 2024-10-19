Россиянка Бурлакова стала чемпионкой мира по велоспорту на треке

Россиянка Яна Бурлакова выиграла золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в гите на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Дании.

© Яна Бурлакова/ВКонтакте

Россиянка показала результат 32,863 секунды. Второе место заняла британка Софи Кейпвелл (отставание 0,147 секунды), бронзовым призером стала ее соотечественница Кэти Марчант (+0,256).

Бурлаковой 24 года. В 2021 году она выиграла серебро чемпионата мира в командном спринте и бронзу в кейрине. В активе спортсменки также три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 20 октября. Бурлакова является единственной российской спортсменкой, участвующей в соревнованиях. Она выступает под нейтральным флагом.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.