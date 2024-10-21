Умер заслуженный тренер России по велосипедному спорту Корж

Заслуженный тренер России Александр Корж умер в возрасте 70 лет, сообщает пресс‑служба Федерации велосипедного спорта России.
Александр Корж ушел из жизни после продолжительной болезни.
— Всю свою жизнь Александр Федорович посвятил развитию велосипедного спорта в Краснодарском крае и городе Краснодаре, активно принимал участие в организации, проведении и судействе соревнований различного уровня. За спортивную деятельность воспитал плеяду высококлассных спортсменов, мастеров спорта, среди которых двукратный чемпион Европы на треке, мастер спорта международного класса Корж Павел. Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Федоровича, — говорится в заявлении.