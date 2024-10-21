Российская прыгунья в высоту Кочанова получила олимпийскую премию в 2,5 млн рублей
Прыгунье в высоту Марии Кочановой направлена олимпийская премия в размере 2,5 миллиона рублей за результат, показанный на национальном чемпионате, сообщает пресс‑служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге, преодолев планку на высоте 1,97 метра. Это лучше, чем у обладательницы бронзовой награды на Олимпийских играх‑2024 в Париже (1,95 м).
— По соглашению, подписанному председателем ВФЛА Петром Ивановым с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, легкоатлеты, которые покажут на чемпионате России результаты, соответствующие тройке призеров завершившейся Олимпиады, получат выплаты на уровне крупнейших официальных международных стартов. Мария Кочанова стала единственной, кто выполнил данное условие. Спортсменке уже отправлена премия в размере 2,5 млн рублей, — говорится в сообщении ВФЛА.