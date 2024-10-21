Кочанова получила олимпийскую премию в 2,5 млн рублей

Прыгунье в высоту Марии Кочановой направлена олимпийская премия в размере 2,5 миллиона рублей за результат, показанный на национальном чемпионате, сообщает пресс‑служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге, преодолев планку на высоте 1,97 метра. Это лучше, чем у обладательницы бронзовой награды на Олимпийских играх‑2024 в Париже (1,95 м).