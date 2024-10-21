Путин наградил паралимпийцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских паралимпийцев - победителей и призеров Паралимпийских игр в Париже.

В документе отмечен их "большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность", проявленные на прошедших в августе-сентябре 2024 года Играх в Париже. Девять спортсменов удостоены ордена Почета, восемь - ордена Дружбы, еще 22 - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I или II степеней.

Ранее Путин сообщал, что намерен в Кремле вручить госнаграды российским паралимпийцам. Всего сборная России, ограниченная в правах и составе на этих Играх, завоевала в Париже 64 награды - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Паралимпийские игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября. На Играх выступили 88 россиян, им было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а медали спортсменов не учитывались в общем зачете.