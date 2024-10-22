В России появилась гимнастическая Премьер-Лига. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Lenta.ru

"Мы с гордостью объявляем о запуске первой в России лиги среди профессиональных гимнастов. Этот формат соревнований создаст совершенно новые возможности для всех любителей гимнастики", - говорится в сообщении. ТАСС

В этом сезоне шесть независимых команд, сформированных из профессиональных гимнастов, будут бороться за звание сильнейших. Изюминкой лиги является то, что в команды могут входить только те спортсмены, которые не состоят в сборной России или уже завершили свою карьеру в большом спорте. Sports.ru