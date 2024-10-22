«Международная федерация начала выравнивать все виды программы по гендерному признаку» — тренер велогонщицы Бурлаковой

Тренер российской велогонщицы Яны Бурлаковой Владимир Хозов рассказал, что международная федерация постепенно делает универсальными дистанции, на которых раньше выступали только мужчины. Бурлакова, выступавшая в нейтральном статусе, в субботу на чемпионате мира в Дании завоевала золото в гите на 500 метров с места. После турнира в Дании этой дисциплины не будет в программе чемпионатов мира. — Следующие соревнования — 24 октября в Москве Кубок России. Будет вид программы, в котором Яна неофициально рекордсменка мира. Осталось дождаться велосипеда, который еще в Белграде. На международном уровне Яна получила квоту для участия в следующем чемпионате мира в Чили. Там будет дистанция 1000 метров. К следующему году у нас уже есть персональная квота. Это не другая техника и подготовка, там немного меняется экипировка и оборудование. Мы уже ездили километр, не зная, что его хотят ввести. Раньше это была мужская дистанция. Международная федерация велосипедного спорта начала выравнивать все виды программы по гендерному признаку. Будем готовиться, выступать, — передает слова Хозова корреспондент «Матч ТВ».