Велогонщица Бурлакова прокомментировала отсутствие гимна РФ на чемпионате мира

Российская велогонщица на треке Яна Бурлакова заявила, что спокойно относится к выступлениям в нейтральном статусе, отметив, что после победы на чемпионате мира в Дании спела гимн РФ про себя.

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Бурлакова выступала на турнире в нейтральном статусе, россиянка завоевала золото в гите на 500 метров с места.

— Чтобы получить нейтральный статус, было проделано много работы. К сожалению, мужу его не дали. Из‑за этого были вопросы ко мне, мол, мой муж что‑то комментировал. Эта ситуация не давила. Когда мне где‑то полгода назад дали нейтральный статус, этот вопрос закрылся. Я спокойно отношусь к нейтральному статусу, потому что все в мире знают меня. Конечно, хотелось слышать на награждении не Бетховена. Все, что мне было нужно, я спела про себя.

— Окружающие как‑то реагировали на ваше исполнение гимна на пьедестале?

— Всем всё было понятно. Думаю, все меня поддержат в этом решении. Последний месяц перед чемпионатом мира был непростой. Едем, не едем… Было страшно думать, дадут ли мне визу, квоту. Визу мне одобрили буквально за неделю до турнира.

— Смотрели Олимпийские игры в Париже?