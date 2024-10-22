Тренер велогонщицы Бурлаковой рассказал, сколько стоит ее велосипед и комбинезон
Тренер велогонщицы Яны Бурлаковой Владимир Хозов рассказал, сколько стоит велосипед и комбинезон россиянки и заявил, что британцы и японцы тратят на технологии существенно больше.
Бурлакова, выступавшая в нейтральном статусе, в субботу на чемпионате мира в Дании завоевала золото в гите на 500 метров с места. После турнира в Дании этой дисциплины не будет в программе чемпионатов мира.
— Яна обеспечена хорошим инвентарем, но многие страны работают над производством собственного инвентаря и сотрудничают с крупными предприятиями. Янин велосипед стоит примерно 10 тысяч долларов, у японцев — 130 тысяч долларов, у британцев — 150 тысяч долларов. Комбинезон Яны стоит 100 долларов, а у них — 10 тысяч фунтов. Это все технологии. Можно и в таком побеждать, как видите, но можно ехать быстрее, — передает слова Хозова корреспондент «Матч ТВ».
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