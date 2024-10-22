Тренер велогонщицы Бурлаковой рассказал, сколько стоит ее велосипед и комбинезон

Тренер велогонщицы Яны Бурлаковой Владимир Хозов рассказал, сколько стоит велосипед и комбинезон россиянки и заявил, что британцы и японцы тратят на технологии существенно больше.

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Бурлакова, выступавшая в нейтральном статусе, в субботу на чемпионате мира в Дании завоевала золото в гите на 500 метров с места. После турнира в Дании этой дисциплины не будет в программе чемпионатов мира.