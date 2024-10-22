Российские пловцы не выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре
Российские пловцы пропустят этап Кубка мира в Сингапуре.
Соревнования пройдут с 31 октября по 2 ноября.
Как сообщили «Матч ТВ» во Всероссийской федерации плавания, у Ники Годун и Андрея Минакова, которые недавно получили нейтральный статус, планируется только один этап — в Южной Корее в октябре.
Анна Егорова, Юлия Ефимова, Иван Кожакин подтвердили «Матч ТВ», что пропускают этапы Кубка мира.
Нейтральный статус есть у Евгения Сомова, но он полностью пропускает сезон на короткой воде.