Российские пловцы не выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре

Российские пловцы пропустят этап Кубка мира в Сингапуре.

Соревнования пройдут с 31 октября по 2 ноября.

Как сообщили «Матч ТВ» во Всероссийской федерации плавания, у Ники Годун и Андрея Минакова, которые недавно получили нейтральный статус, планируется только один этап — в Южной Корее в октябре.

Анна Егорова, Юлия Ефимова, Иван Кожакин подтвердили «Матч ТВ», что пропускают этапы Кубка мира.

Нейтральный статус есть у Евгения Сомова, но он полностью пропускает сезон на короткой воде.