Христенко оценил попадание гольфиста Ерошенко на турнир PGA Tour

Российский гольфист Егор Ерошенко, представляющий команду Московской области, получил право на участие в турнире Профессиональной ассоциации гольфа (PGA Tour). В понедельник чемпион России-2024 стал победителем квалификационного турнира Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier, показав результат -6 за 18 лунок. Он стал первым гольфистом из России, который получил право выступить на этапе PGA Tour. — Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше бёрди во время игры. Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим, — цитирует Ерошенко пресс-служба Федерации гольфа Московской области. С 14 по 17 ноября Ерошенко выступит на PGA TOUR Butterfield Bermuda Championship. Призовой фонд турнира составит 6,9 млн долларов.