Российский гольфист впервые в истории прошел на этап PGA Tour

Российский гольфист Егор Ерошенко получил право на участие в этапе PGA Tour.

Он стал первым спортсменом из России, который достиг такого уровня.

В понедельник, 21 октября, Ерошенко занял первое место в квалификационном турнире Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier. Победу ему обеспечил впечатляющий результат -6 за 18 лунок.

«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше бёрди во время игры. Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал, что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», – сказал Ерошенко.

Ерошенко сыграет на PGA TOUR Butterfield Bermuda Championship, который состоится 14-17 ноября. Призовой фонд турнира составит 6,9 миллиона долларов.