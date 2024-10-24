World Aquatics сохраняет запрет на общение российских спортсменов со СМИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) по-прежнему запрещает российским спортсменам общаться со СМИ на соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в World Aquatics.

В четверг россиянин Андрей Минаков занял третье место место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне.

"Да, правила участия российских и белорусских спортсменов во World Aquatics по-прежнему остаются в силе", - сообщили в организации в ответ на вопрос о возможности общения спортсменов со СМИ во время соревнований.

Спортсменам также запрещено появляться в микст-зоне и на пресс-конференциях.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе и запрет на любое общение со СМИ.