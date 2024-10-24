Американка Дуглас установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом

Американка Кейт Дуглас установила новый мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне.

Спортсменка показала результат 2 минуты 14,16 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал ее соотечественнице Ребекке Сони (2.14,57) и был установлен в 2009 году. Второй результат показала австралийка Тара Киндер (2.19,21), третьей стала Пак Си Ын из Южной Кореи (2.19,58).

Дуглас 22 года, она завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Париже. Она также является четырехкратной чемпионкой мира.

Кубок мира по плаванию разделен на три этапа. Первый этап состоялся в китайском Шанхае с 18 по 20 октября, второй этап проходит в Инчхоне и завершится 26 октября, третий этап пройдет с 31 октября по 2 ноября в Сингапуре.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.