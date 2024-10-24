Стало известно имя кандидата на пост главы Федерации водных видов спорта РФ

Дмитрий Мазепин является единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).

"Дмитрий Аркадьевич Мазепин является единственным кандидатом на пост президента федерации", - рассказала собеседница ТАСС.

1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта. Эту инициативу поддержало Министерство спорта РФ. 15 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с Мазепиным и обсудил его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Глава Минспорта отметил, что поддерживает эту кандидатуру.

Мазепину 56 лет, он является председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по производству и рынку удобрений, также ему принадлежат 48% в БХК "Уралхим".

Выборная конференция пройдет 31 октября в Москве.

Сальников возглавляет Всероссийскую федерацию плавания с 2010 года. Федерацией синхронного плавания России с 2022 года руководит Ольга Брусникина. Президентом Федерации водного поло России с 2012 года является Евгений Шаронов, Российскую федерацию прыжков в воду с 2021 года возглавляет Станислав Дружинин.