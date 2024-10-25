Винер прокомментировала избрание Титова в исполком FIG

Переизбрание первого вице-президента Федерации гимнастики России Василия Титова в исполком Международной федерации гимнастики (FIG) является признанием его работы и подчеркивает роль России в развитии вида спорта. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

В пятницу Титов был переизбран в состав исполкома FIG. Голосование прошло на конгрессе организации в Дохе. Также на конгрессе был переизбран президент организации японец Моринари Ватанабэ.

"Я уже поговорила с Василием Николаевичем [Титовым] и поздравила его с переизбранием в исполком FIG, это очень значимое событие в той сложной политической ситуации, в которой сейчас находится наша страна, - сказала Винер. - Была проделана серьезная работа перед выборами, переизбрание в исполком является большой заслугой и самого Титова. Мы надеемся, что его работа на этом посту принесет плоды как для всего российского спорта, так и для нашей гимнастики. Тем более что в начале октября все российские гимнастические федерации объединились в одну".

"Избрание Титова в исполком FIG подчеркивает большую роль России в развитии гимнастики. Но я знаю, что переизбрание далось очень непросто. Трудно сейчас прогнозировать, как будет развиваться ситуация с допуском наших спортсменов. Думаю, многое будет зависеть от того, кто будет следующим руководителем Международного олимпийского комитета", - добавила она.

Также Винер прокомментировала перспективы российского спорта после переизбрания Ватанабэ на пост президента FIG. "Думаю, что совместная работа Василия Николаевича вместе с переизбранным на пост президента FIG Моринари Ватанабэ послужит дальнейшему развитию нашего вида спорта и российского спорта, который сейчас из-за политиков испытывает определенные проблемы. Будем надеяться на улучшение", - отметила она.