КПРФ по пенальти обыграл «Тюмень» в матче футзальной Суперлиги

Московский клуб КПРФ обыграл «Тюмень» в матче 6‑го тура Суперлиги по футзалу.

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Встреча в Тюмени завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались гости — 3:2. В основное время в составе КПРФ отличился Артем Ниязов. У хозяев мяч забил Андрей Батырев.

КПРФ с 25 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги, «Тюмень» (23 очка) идет второй.

В следующем матче КПРФ 8 ноября примет «ИрАэро», «Тюмень» на день позже сыграет на выезде с «Норильским Никелем».

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