Российский пловец Степан Гончаров получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Степану Гончарову 21 год, он победитель Всероссийских соревнований «Резерв России» (2021) на дистанции 50 метров на спине.

Ранее нейтральный статус для участия в соревнованиях получили трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова, а также российские пловцы Ника Годун, Андрей Минаков, Анна Егорова и Иван Кожакин. Евгений Рылов отказался выступать без флага и гимна на международных стартах.