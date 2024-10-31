Российский предприниматель Дмитрий Мазепин избран на пост президента Федерации водных видов спорта России. Выборная конференция прошла в четверг в Олимпийском комитете России. Ранее кандидатуру Мазепина на данный пост выдвинул министр спорта Михаил Дегтярёв.

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Отметим, Мазепин являлся единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Дмитрий Мазепин — основатель «Уралхима». В 2022 году бизнесмен продал контрольный пакет акций (52%) и покинул пост гендиректора. Является отцом бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, выступавшего в «Королевских гонках» в 2021 году за американский коллектив «Хаас».