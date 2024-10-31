Кейт Дуглас побила мировой рекорд на Кубке мира на 200 м брассом на короткой воде

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Кейт Дуглас обновила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде на этапе Кубка мира в Сингапуре. Её результат 2.12,72.

Она улучшила свой собственный мировой рекорд 2.14,16 с этапа Кубка мира прошлой недели в Инчхоне, Южная Корея. До Дуглас мировой рекорд принадлежал её соотечественнице Ребекке Сони (2.14,57), который она установила в 2009 году.

На этапе Кубка мира в Сингапуре второе место заняла белорусская пловчиха Алина Змушка с результатом 2.18,79, а тройку лидеров замкнула представительница Австралии Тара Киндер (2.19,08).