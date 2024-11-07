Федерации сквоша и муайтай стали членами Олимпийского комитета России

Федерация сквоша России и Федерация тайского бокса‑муайтай России стали членами Олимпийского комитета страны, сообщает служба информации ОКР.

© Федерация муайтай России

Решение было принято в четверг, 7 ноября, на заседании исполкома ОКР.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил сквош в программу летних Игр‑2028 в Лос‑Анджелесе. На Олимпиаде‑2024 в Париже тайский бокс был представлен в качестве показательного вида спорта. Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) является членом МОК с 2021 года.