Российская гимнастка намерена выступать за Армению

Российская гимнастка Александра Семенова, ставшая чемпионкой мира в 2014 году, намерена выступать за Армению на международных турнирах. Об этом сообщила мать и тренер спортсменки Виктория Текель, передает ТАСС.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — заявила Текель.

По ее словам, выступать за Армению Семенову пригласила Наталья Арзаканцян, «руководитель армянского клуба».

Тренер добавила, что смена гражданства «никак не отразится на деятельности Семеновой по популяризации спорта в России». Гимнастка продолжит выступать на внутрироссийских первенствах. В частности, она будет «проводить в Великом Новгороде соревнования своего имени».

Дебют Семеновой в новом качестве может состояться в Ереване на международном Кубке дружбы. Он пройдет с 13 по 15 декабря.

Семеновой 26 лет, в 2014 году она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях в составе сборной России. У нее также два золота и серебро чемпионата Европы 2014 года. В 2015-м Семенова выбыла из основного состава сборной.

В последние годы гимнастка выступает в индивидуальных упражнениях. В сентябре на кубке страны в Екатеринбурге она стала 42-й в личном многоборье.

Ротенберг-Арзаканцян, ранее занимала пост вице-президента Федерации гимнастики Армении, но покинула его в 2022 году. После этого она зарегистрировала общественную организацию «Федерация художественной гимнастики Армении».