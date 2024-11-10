Ефимова объяснила отъезд в США фразой «уехала не от хорошей жизни»

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко назвала причины отъезда в США.

Спортсменка объяснила отъезд в США тем, что она уехала в страну не от хорошей жизни. Она подчеркнула, что считает себя патриоткой России, так как не меняла гражданство и представляет родную страну на соревнованиях.

Ранее Ефимова заявила, что скучала по российскому гостеприимству в США. Также ей не хватало русской кухни.

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В 2011 году Ефимова переехала в Калифорнию и начала там тренироваться. 31-летняя россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ефимова также выступала на Играх 2008 и 2020 годов, но тогда осталась без медалей.