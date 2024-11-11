У российских гимнастов появилась своя Медиалига

Проектом рулит олимпийский чемпион Никита Нагорный.

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Кто бы что ни говорил, но отстранение россиян от международных стартов сильно повлияло на спорт внутри страны. Одним из ключевых видимых эффектов стало появление в России новых крупных соревнований.

Гимнасты решили поддержать общий тренд на перемены. Под патронажем Никиты Нагорного и Федерации гимнастики России (ФГР) в нашей стране была запущена гимнастическая премьер-лига, некий аналог Медиалиги в командных видах спорта. Задумка – отличная, но к реализации пока есть вопросы.

«Новые возможности для любителей гимнастики»

О запуске нового турнира – гимнастической Премьер-лиги – вице-президент ФГР олимпийский чемпион Никита Нагорный объявил в конце октября.

«Мы с гордостью объявляем о запуске первой в России лиги среди профессиональных гимнастов. Этот формат соревнований создаст совершенно новые возможности для всех любителей гимнастики. Команды будут проходить через турнирную сетку, сражаясь за право выйти в финал, который состоится 8 декабря в Москве. Этот день станет кульминацией сезона, когда две сильнейшие команды встретятся в главной битве. На кону не только престиж, но и денежный приз», – говорится на сайте ФГР.

Между собой будут сражаться шесть команд из разных регионов. При этом регламент турнира предусматривает жёсткие ограничения на составы команд. В них может входить только один гимнаст из сборной России, причём резервной, остальные участники должны либо не быть сборниками, либо уже завершить карьеру. Есть и возрастной ценз: спортсмены не должны быть моложе 2008 года рождения. При этом в командах может быть неограниченное число гимнастов, главное – больше пяти.

Важно упомянуть и ещё об одном нюансе – необычной системе подсчёта оценок. Общий результат команды будет определяться рейтинговыми очками. Они формируются путём перевода разницы баллов участников разных команд. Например, если разница в судейских оценках выступлений составила от 0 до 0,1 балла, то это 0 рейтинговых очков, если от 0,11 до 0,25, то это одно рейтинговое очко и так далее. Максимум – 10 рейтинговых очков.

Турнир пройдёт в четыре этапа. Первый – 9-10 ноября, второй – 16-17 ноября, полуфиналы – 23-24 ноября. Кубки и денежные призы будут разыграны 8 декабря. Точная сумма призовых пока неизвестна, но Нагорный предполагал, что весь призовой фонд турнира может составить около 3 млн рублей.

«Собаки лают, караван идёт»

В турнире участвуют шесть команд: «Динамо-Москва» (капитан – Артур Далалоян), TAVROS (капитан – Иван Стретович), «Крылатые барсы» (капитан – Даниел Маринов), N1 (капитан – Алексей Бондаренко), «T-74» (капитан – Давид Белявский), «ГК Львы» (капитан – Кирилл Прокопьев). Интересно, что из капитанов выступать на турнире будет лишь один – Кирилл Прокопьев, остальные же станут выполнять исключительно функции организаторов.

На первом этапе «ГК Львы» разгромили N1 (31:10) в Пензе, «Крылатые барсы» обыграли «Динамо-Москва» (20:11) в Москве, TAVROS одолел «T-74» (26:13) в Челябинске. Пары второго этапа пока не определены.

«Старт превзошёл все ожидания! Спасибо за доверие всем причастным. Собаки лают, караван идёт», – написал Нагорный на своей странице в социальной сети.

Правда, полностью согласиться с восторгом Никиты пока не получается.

Что настораживает?

Нагорный давно хотел создать турнир, который будет отличаться от Кубка России. По сути, он планировал сделать некий аналог Медиалиги, которая уже есть в футболе, баскетболе или хоккее, чтобы соревнования были максимально открытыми и самоокупаемыми. Для этого нужны либо звёзды спорта, либо большое внимание публики. А лучше – и то, и другое.

Суперзвёзд в составах пока нет, но и с популярностью проблемы.

К старту Премьер-лиги каждая из команд создала собственные страницы в социальных сетях, чтобы рассказывать о жизни спортсменов и подготовке к соревнованиям. Увы, на некоторые команды не подписана и тысяча зрителей.

Наверное, самую удачную работу в соцсетях показала команда «T-74». Ребята делятся огромным количеством закулисных подробностей: выкладывают кружочки в телеграм-канал с эмоциями, создают свой видеоблог, активно отвечают на вопросы подписчиков. Более того, в лучших традициях Медиалиги собственные каналы есть у каждого гимнаста! Неудивительно, что в таком формате зрители следят даже за малоизвестными пока атлетами.

В соцсетях самой Премьер-лиги также есть контент, можно заглянуть за кулисы соревновательного процесса. Но если хочется поглубже разобраться в теме, то есть только сухие сводки результатов и не очень информативные хайлайты.

Безусловно, круто, что есть прямая трансляция, а зрителей на трибуны пускают бесплатно. Однако предстоящие встречи подчас анонсируют слишком поздно, и некоторые болельщики жалуются, что не могут посмотреть соревнования.

Гимнастическая Премьер-лига – это однозначно крутая задумка. Но чтобы реализовать её в полной мере, нужно серьёзно постараться. Организаторам турнира необходимо приложить максимум усилий для его раскрутки. Если проводить соревнования «для галочки» или «для своей тусовки», как это нередко бывает в России, проект долго не проживёт. А успешным он может стать только в случае привлечения мощного внимания болельщиков, взращивания локальных героев, яркого освещения побед и скандалов.

Пока яркости недостаточно. Но хочется верить, что всё ещё впереди.