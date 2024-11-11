У российских гимнастов появилась своя Медиалига

Гимнастическая Премьер-лига, созданная Никитой Нагорным, — что это такое, результаты, регламент, команды, расписание
Проектом рулит олимпийский чемпион Никита Нагорный.
Кто бы что ни говорил, но отстранение россиян от международных стартов сильно повлияло на спорт внутри страны. Одним из ключевых видимых эффектов стало появление в России новых крупных соревнований.
Гимнасты решили поддержать общий тренд на перемены. Под патронажем Никиты Нагорного и Федерации гимнастики России (ФГР) в нашей стране была запущена гимнастическая премьер-лига, некий аналог Медиалиги в командных видах спорта. Задумка – отличная, но к реализации пока есть вопросы.
«Новые возможности для любителей гимнастики»
О запуске нового турнира – гимнастической Премьер-лиги – вице-президент ФГР олимпийский чемпион Никита Нагорный объявил в конце октября.
«Мы с гордостью объявляем о запуске первой в России лиги среди профессиональных гимнастов. Этот формат соревнований создаст совершенно новые возможности для всех любителей гимнастики. Команды будут проходить через турнирную сетку, сражаясь за право выйти в финал, который состоится 8 декабря в Москве. Этот день станет кульминацией сезона, когда две сильнейшие команды встретятся в главной битве. На кону не только престиж, но и денежный приз», – говорится на сайте ФГР.
Между собой будут сражаться шесть команд из разных регионов. При этом регламент турнира предусматривает жёсткие ограничения на составы команд. В них может входить только один гимнаст из сборной России, причём резервной, остальные участники должны либо не быть сборниками, либо уже завершить карьеру. Есть и возрастной ценз: спортсмены не должны быть моложе 2008 года рождения. При этом в командах может быть неограниченное число гимнастов, главное – больше пяти.
Важно упомянуть и ещё об одном нюансе – необычной системе подсчёта оценок. Общий результат команды будет определяться рейтинговыми очками. Они формируются путём перевода разницы баллов участников разных команд. Например, если разница в судейских оценках выступлений составила от 0 до 0,1 балла, то это 0 рейтинговых очков, если от 0,11 до 0,25, то это одно рейтинговое очко и так далее. Максимум – 10 рейтинговых очков.
Турнир пройдёт в четыре этапа. Первый – 9-10 ноября, второй – 16-17 ноября, полуфиналы – 23-24 ноября. Кубки и денежные призы будут разыграны 8 декабря. Точная сумма призовых пока неизвестна, но Нагорный предполагал, что весь призовой фонд турнира может составить около 3 млн рублей.
«Собаки лают, караван идёт»
В турнире участвуют шесть команд: «Динамо-Москва» (капитан – Артур Далалоян), TAVROS (капитан – Иван Стретович), «Крылатые барсы» (капитан – Даниел Маринов), N1 (капитан – Алексей Бондаренко), «T-74» (капитан – Давид Белявский), «ГК Львы» (капитан – Кирилл Прокопьев). Интересно, что из капитанов выступать на турнире будет лишь один – Кирилл Прокопьев, остальные же станут выполнять исключительно функции организаторов.
На первом этапе «ГК Львы» разгромили N1 (31:10) в Пензе, «Крылатые барсы» обыграли «Динамо-Москва» (20:11) в Москве, TAVROS одолел «T-74» (26:13) в Челябинске. Пары второго этапа пока не определены.
«Старт превзошёл все ожидания! Спасибо за доверие всем причастным. Собаки лают, караван идёт», – написал Нагорный на своей странице в социальной сети.
Правда, полностью согласиться с восторгом Никиты пока не получается.
Что настораживает?
Нагорный давно хотел создать турнир, который будет отличаться от Кубка России. По сути, он планировал сделать некий аналог Медиалиги, которая уже есть в футболе, баскетболе или хоккее, чтобы соревнования были максимально открытыми и самоокупаемыми. Для этого нужны либо звёзды спорта, либо большое внимание публики. А лучше – и то, и другое.
Суперзвёзд в составах пока нет, но и с популярностью проблемы.
К старту Премьер-лиги каждая из команд создала собственные страницы в социальных сетях, чтобы рассказывать о жизни спортсменов и подготовке к соревнованиям. Увы, на некоторые команды не подписана и тысяча зрителей.
Наверное, самую удачную работу в соцсетях показала команда «T-74». Ребята делятся огромным количеством закулисных подробностей: выкладывают кружочки в телеграм-канал с эмоциями, создают свой видеоблог, активно отвечают на вопросы подписчиков. Более того, в лучших традициях Медиалиги собственные каналы есть у каждого гимнаста! Неудивительно, что в таком формате зрители следят даже за малоизвестными пока атлетами.
В соцсетях самой Премьер-лиги также есть контент, можно заглянуть за кулисы соревновательного процесса. Но если хочется поглубже разобраться в теме, то есть только сухие сводки результатов и не очень информативные хайлайты.
Безусловно, круто, что есть прямая трансляция, а зрителей на трибуны пускают бесплатно. Однако предстоящие встречи подчас анонсируют слишком поздно, и некоторые болельщики жалуются, что не могут посмотреть соревнования.
Гимнастическая Премьер-лига – это однозначно крутая задумка. Но чтобы реализовать её в полной мере, нужно серьёзно постараться. Организаторам турнира необходимо приложить максимум усилий для его раскрутки. Если проводить соревнования «для галочки» или «для своей тусовки», как это нередко бывает в России, проект долго не проживёт. А успешным он может стать только в случае привлечения мощного внимания болельщиков, взращивания локальных героев, яркого освещения побед и скандалов.
Пока яркости недостаточно. Но хочется верить, что всё ещё впереди.