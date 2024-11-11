2024 год назвали лучшим в истории российского гольфа

Текущий год стал лучшим в истории российского гольфа, это стало возможно во многом благодаря успехам спортсменки Наталии Гусевой. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.

В понедельник Христенко был переизбран на пост президента АГР, он занимает этот пост с 2015 года.

"2024 год - лучший год в истории российского гольфа. Наташа Гусева входила в топ-100 мирового рейтинга, получила звание мастера спорта международного класса, уверен, что она могла войти в десятку на Олимпиаде в Париже. Надеюсь, что уже на следующей Олимпиаде будем представлены и в женском формате, и мужском. Попасть в топ-60, чтобы отобраться на Игры, - это реально", - сказал Христенко.

На данный момент Гусева занимает 113-ю строчку мирового рейтинга, в августе российская гольфистка занимала 96-е место.