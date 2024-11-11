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Василенко сменил Агапитова на посту главы Федерации тяжелой атлетики России

Дмитрий Василенко был избран новым президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Василенко сменил Агапитова на посту главы Федерации тяжелой атлетики России
© Федерация тяжелой атлетики России

Василенко сменил на этом посту Максима Агапитова, возглавлявшего организацию с ноября 2016 года. Ранее новый глава ФТАР занимал в организации должность главного секретаря.

Помимо Агапитова и Василенко, на пост претендовал президент федерации тяжелой атлетики Тульской области Борис Серегин. Василенко получил 65 голосов, Агапитов — 9, Серегин — 2.

Агапитов занимает пост президента ФТАР с ноября 2016 года.

Летние виды спорта
Дмитрий Василенко