Василенко сменил Агапитова на посту главы Федерации тяжелой атлетики России

Дмитрий Василенко был избран новым президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

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Василенко сменил на этом посту Максима Агапитова, возглавлявшего организацию с ноября 2016 года. Ранее новый глава ФТАР занимал в организации должность главного секретаря.

Помимо Агапитова и Василенко, на пост претендовал президент федерации тяжелой атлетики Тульской области Борис Серегин. Василенко получил 65 голосов, Агапитов — 9, Серегин — 2.

Агапитов занимает пост президента ФТАР с ноября 2016 года.