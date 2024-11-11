Члены женской сборной РФ по бодибилдингу отказались ехать на чемпионат в Японии

Члены женской сборной России по бодибилдингу отказались ехать на чемпионат мира в Японии без флага и гимна страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга РФ.

Ранее организационный комитет женского чемпионата мира в Японии принял решение допустить членов сборной России до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. Об этом Федерация бодибилдинга РФ узнала в последний момент, когда команда уже была сформирована, соответствующее письмо было получено только 10 ноября.

«Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — сообщили в пресс-службе ФББР.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет в Токио с 16 по 19 декабря.